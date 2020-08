Lutto per Candreva: è scomparso il papà dell'ex biancoceleste - FOTO

Lutto per l'ex biancoceleste Antonio Candreva. Il padre del centrocampista classe 87' è scomparso nelle ultime ore. Con un post su Instagram, una foto dove lo ritrae sorridente proprio con papà Marcello, Candreva ha voluto ricordarlo dedicandogli un pensiero, e non sono mancati i messaggi di condoglianze da parte di compagni, ex compagni e tanti tifosi a cui l'esterno ha lasciato un bel ricordo: "Ti porterò sempre con me. Ciao Pa".

Serie A, c'è la data della prima giornata: ecco quando si riparte

VIDEO AURONZO GIORNO 7 - Rivivi la seduta mattutina! Cataldi corre per la prima volta!

www.lalaziosiamonoi.it