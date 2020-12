Ma quale Conte, solo un maleducato: nessuna risposta a Capello e attacco alla Billò

Un Antonio Conte molto amareggiato quello che al termine del match tra Inter e Shakhtar, che ha sancito l'eliminazione dei nerazzurri da Champions ed Europa League, si è presentato ai microfoni di Sky Sport: "Io rispetto i vostri pareri ma non sono d'accordo, penso che la squadra ci abbia messo tutto è incredibile che non siamo stati capaci di fare un gol in 180' allo Shakhtar, il loro portiere è stato il migliore in campo sia all'andata che al ritorno. Non sono d'accrodo neanche sulla mancanza di cattiveria, i ragazzi hanno dato tutto in campo. Non penso che si possano fare valutazioni dopo un'uscita del genere, c'è molta delusione ma non mi sento di dire che ci sia stata mancanza di concentrazione, l'unica mancanza è stata quella del gol. Se non segni non vinci. In tutta questa Champions non siamo stati fortunati neanche con il Var, l'Inter non è stata rispettata ora che siamo usciti posso dirlo. Sanchez l'ho fatto entrare una ventina di minuti, con lui ci saremmo sbilanciati con tre punte, Lautaro aveva finito energia, in mezzo al campo i calciatori erano quelli ho preferito mettere una punta che Erikssen in mezzo al campo e l'ho fatto entrare dopo".

SCONTRO CON CAPELLO E BILLÒ - Dopo la disamina dell'ex allenatore, Conte si rifiuta di rispondere, senza commentare le parole di Capello. Un atteggiamento che denota una totale mancanza di rispetto. Non contento, alla successiva domanda della giornalista Anna Billò, il tecnico dell'Inter risponde seccato: "Informatevi prima di fare le domande". A quel punto Capello tenta un nuovo approccio, chiedendo all'allenatore fresco di eliminazione se avesse un piano B da giocarsi in partite del genere. "Ce l'abbiamo, ma non lo dico a voi. Altrimenti si organizzano anche per quello", altra uscita che si sarebbe potuto risparmiare. Di Conte c'è solo il cognome.