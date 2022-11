Maiorca, un'altra vittoria nel segno di Muriqi: tutti pazzi per il Pirata

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

Un'altra vittoria del Maiorca, un altro successo all'insegna di Muriqi sempre più importante per la squadra di Javier Aguirre. Villareal battuto in casa per 0-2: rete di Muriqi e di Ndiaye su assist di? Del Pirata ovviamente. "Gol. Golazo. Gol", così la società ha celebrato la rete che ha aperto le marcature sui social. In Spagna sono tutti pazzi dell'ex attaccante della Lazio.