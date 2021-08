Maksimovic: “Ho ricevuto quattro offerte. Napoli? Tornerei di corsa”

La nuova stagione è alle porte, ma il futuro di Nikola Maksimovic è tutto da decifrare. Il difensore serbo, svincolato dal Napoli dopo la scadenza del contratto, è in cerca di una nuova avventura. L'ex Torino era stato accostato anche alla Lazio dove avrebbe ritrovato Sarri. Intervenuto ai microfoni di NapoliMagazine, il calciatore ha fatto chiarezza sul suo futuro: "Attualmente sono svincolato e mi sto allenando tutti i giorni per farmi trovare pronto. Fisicamente sto bene. Il Napoli? Tornerei di corsa, lì mi sento a casa mia. La città ha accolto me e la mia famiglia alla grande, abbiamo stretto amicizie che resteranno salde per la vita. I miei figli sono napoletani acquisiti e si trovano bene nelle scuole che frequentano. Problema di stipendio? Da parte mia, se il Napoli vuole, sono pronto a mettermi a disposizione per trovare un accordo e proseguire insieme. Altre offerte? Ci sono state 4 offerte, 2 dalla Francia, una dalla Turchia e una dal Qatar, ma io non mi vedo lontano dall’Italia e il Napoli ha la priorità”.