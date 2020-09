MAL DI SCHIENA, DOTT. LAZZARI E LALAZIOSIAMONOI VI OFFRONO UNA VISITA GRATUITA

Grazie alla collaborazione con lalaziosiamonoi.it, il Dr. Gianmarco Lazzari fisioterapista OMT specializzato in prevenzione, cura e riabilitazione di patologie muscolo-scheletriche offre la possibilità, una volta al mese, di prenotare una visita specialistica gratuita (fino ad esaurimento posti) sull’argomento selezionato. Nel prossimo appuntamento gratuito - Martedì 6 Ottobre - il Dr. Gianmarco Lazzari visiterà pazienti che soffrono di mal di schiena. Giornata gratuita sul mal di schiena Martedì 6 Ottobre presso lo studio Cardiomed Roma - Via Val di Cogne 12, Roma. Prenotazioni: www.gianmarcolazzari.com / Tel. 347 108 2513, drlazzari@icloud.com, fino ad esaurimento posti.

Che cosa è il mal di schiena?

Il mal di schiena è definito come dolore e/o limitazione funzionale compreso tra il margine inferiore dell’arcata costale e le pieghe glutee inferiori con eventuale irradiazione posteriore alla coscia ma non oltre il ginocchio. Il mal di schiena è una condizione estremamente comune (circa l’80% delle persone svilupperà almeno un episodio nell’arco della vita) in ogni gruppo di età. La maggior parte dei mal di schiena è il risultato di semplici sforzi o stiramenti e la prognosi è molto buona con quasi l’85% delle persone guarite completamente entro 3 mesi.

Diagnosi di mal di schiena

Solamente l’1-2% dei mal di schiena è causato da patologie gravi. Dal 5 al 10% dei casi potrebbe evidenziare ritrovamenti rilevanti ad una risonanza. Il 90% è un mal di schiena Aspecifico: ciò vuol dire che non è possibile identificare una singola causa eziopatogenetica, ma verosimilmente la genesi è multifattoriale.

Quali fattori concorrono nell’insorgenza del mal di schiena?

Il mal di schiena è un fenomeno complesso che spesso coinvolge differenti fattori alcuni dei quali modificabili (stile di vita, emozioni, credenze, comportamento e fattori fisici/biomeccanici) e altri non modificabili (genetica, aspetti economici, storia passata di mal di schiena, fattori sociali e background culturali). Fumo, obesità, scarsi livelli di attività fisica e scarsa qualità del sonno sono associati all’insorgenza di episodi di mal di schiena.

La postura è importante?

Al contrario di quanto popolarmente si crede, nessuna postura specifica si è dimostrata prevenire o ridurre il mal di schiena. Tuttavia se cambiando la postura abbiamo una riduzione dei sintomi, certamente è un’ottima idea cambiare posizione e interrompere una certa postura o un movimento per un po’ di tempo. La capacità di variare la nostra postura, invece di mantenere sempre la stessa, insieme all’apprendimento di muoversi in modo sicuro, rilassato e variabile è importante per le persone con mal di schiena.

Ci possiamo fidare delle risonanze?

Anche le risonanze di persone che NON hanno mal di schiena presentano patologie come: degenerazione discale (91%), protrusioni del disco (32%), schiacciamento del disco (64%), una perdita dell’altezza discale (56%) e lesioni dell’anulus (38%). Il 20% dei pazienti asintomatici oltre i 60 anni presenta una stenosi radiologica. In uno studio condotto nel 2016, una paziente è andata in 10 diversi studi a fare risonanze in un periodo di tre settimane e ha avuto 10 referti differenti. Quindi non affidarti ciecamente alle indagini strumentali, ma chiedi un parere clinico per il tuo problema di schiena!

Quando è necessaria la chirurgia?

Solamente una piccola percentuale di persone con mal di schiena necessita della chirurgia. La maggior parte delle persone può trattare il mal di schiena restando attiva, sviluppando una comprensione migliore sul significato del dolore e identificando i fattori che sono coinvolti all’origine del proprio dolore. Inoltre i risultati per la chirurgia spinale non sono migliori nel medio e lungo termine rispetto ad interventi non chirurgici come gli esercizi.

RICORDA: MAL DI SCHIENA, DOTT. LAZZARI E LALAZIOSIAMONOI VI OFFRONO UNA VISITA GRATUITA

Grazie alla collaborazione con lalaziosiamonoi.it, il Dr. Gianmarco Lazzari fisioterapista OMT specializzato in prevenzione, cura e riabilitazione di patologie muscolo-scheletriche offre la possibilità, una volta al mese, di prenotare una visita specialistica gratuita (fino ad esaurimento posti) sull’argomento selezionato. Nel prossimo appuntamento gratuito - Martedì 6 Ottobre - il Dr. Gianmarco Lazzari visiterà pazienti che soffrono di mal di schiena. Giornata gratuita sul mal di schiena Martedì 6 Ottobre presso lo studio Cardiomed Roma - Via Val di Cogne 12, Roma. Prenotazioni: www.gianmarcolazzari.com / Tel. 347 108 2513, drlazzari@icloud.com, fino ad esaurimento posti.

LE ALTRE PROMOZIONI PER GLI UTENTI DE LALAZIOSIAMONOI.IT

Le promozioni per i lettori di lalaziosiamonoi.it non sono finite! Chiamando a nome de Lalaziosiamonoi riceverai uno sconto fino al 25% sulla prima visita valutativa fino al 30 di Ottobre! Il Dr. Gianmarco Lazzari riceve a Roma presso lo studio Cardiomed e a Velletri nello studio privato. Cardiomed Roma - Via Val di Cogne 12, Roma Studio Dr. Lazzari - Via P. Fantozzi 3, Velletri (RM)

Per maggiori info e prenotazioni: www.gianmarcolazzari.com, Tel. 347 108 2513, drlazzari@icloud.com