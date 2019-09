Malaga, Al Thani vuole un nuovo CEO. La conferenza sul calciomercato...

Il proprietario del Malaga Abdullah Al Thani ne ha in mente un'altra delle sue. Come riporta la stampa spagnola l'ultima idea è di nominare un nuovo CEO, carica vacante dalla fine di novembre 2015 quando venne licenziato Vicente Casado. E non è detto che questo sia l'unico cambiamento nell'organigramma del club che milita in Segunda Division. Nel frattempo è slittata la conferenza inizialmente convocata per martedì, con lo scopo di spiegare quanto successo nella sessione di calciomercato. Con un comunicato sul sito ufficiale il Malaga ha precisato che si tratta di slittamento e non di cancellazione, quindi la società avrà modo di spiegare tanti aspetti controversi, tra cui anche il ricorso contro il passaggio di Jony alla Lazio.

