Malta, sollevato il ct Devis Mangia con una grave accusa: i dettagli

© foto di Aurelio Bracco

"Il commissario tecnico Devis Mangia è stato sollevato temporaneamente dal suo incarico di capo allenatore delle nazionali a seguito di una segnalazione ricevuta su una presunta violazione delle sue politiche. Mangia ha dato la sua piena disponibilità per l'accertamento dei fatti in questione. La Federazione non farà ulteriori commenti fino a quando i prossimi passi non saranno discussi all'interno dei rispettivi organi decisionali in modo aperto e trasparente", con questo comunicato la Federazione calcio di Malta ha comunicato il sollevamento dal suo incarico del ct Devis Mangia. Nessun dettaglio ulteriore è stato fornito riguardo i motivi che hanno portato a questa scelta. Nella gara amichevole contro Israele al suo posto ci sarà Davide Mazzotta.

Secondo quanto riportato dal “Times of Malta” l'allenatore sarebbe accusato di molestie sessuali nei confronti di un suo giocatore. Il calciatore in questione, di cui non è stata rivelata l'identità, era in gruppo ma non è sceso in campo nell'ultima gara contro l'Estonia.