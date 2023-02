Manchester City, tris perentorio all’Arsenal: la Premier è ufficialmente riaperta

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Recupero della dodicesima giornata di Premier League: il Manchester City espugna l'Emirates battendo 3-1 l'Arsenal. Il primo tempo si chiude in parità. Il rigore trasformato da Saka risponde al vantaggio iniziale di De Bruyne. Nella ripresa i Citizens fanno la voce grossa e, prima con Grealish e poi con Haaland, arrotondano il risultato. Guardiola serve un tris pesantissimo ad Arteta e adesso è primo per differenza reti anche se i Gunners hanno una partita in meno e quindi sarebbero potenzialmente a +3. La Premier è ufficialmente riaperta.