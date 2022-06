Manchester United, accordo di massima col Barcellona per De Jong: la cifra

Fonte: Sky Sports

CALCIOMERCATO - Sembra del tutto abbandonata la pista Sergej Milinkovic-Savic per il Manchester United. Infatti, come riporta Sky Sports, trapelano ulteriori dettagli sul trasferimento di Frenkie de Jong ai Red Devils. Tra il Barcellona e il club inglese c'è un accordo di massima fissato a 65 milioni di euro. L'accordo col giocatore non dovrebbe creare preoccupazioni, il giocatore potrà tornare a rispondere presente agli ordini di Erik ten Hag.