Manchester United, Cavani rischia grosso: la Story su Instagram gli può costare la squalifica

Da "man of the match" contro il Southampton a indagato dalla Federazione inglese: il weekend di Edison Cavani potrebbe prendere una piega decisamente negativa. L'attaccante uruguaiano è stato decisivo con la sua doppietta nella vittoria dei Red Devils contro i Saints e si è scatenato sui social ripostando le Instagram Stories che lo celebravano. Il Matador, in particolare, ha condiviso la storia di un tifoso che ha scritto: "Così ti voglio Matador" e lui ha risposto: "Grazie negrito". Il termine utilizzato sarebbe ritenuto razzista dalla FA che lo potrebbe indagare e squalificare per 3 giornate. Nel 2011 Luiz Suarez definì così Patrice Evra e il Pistolero fu poi squalificato per 8 partite. Cavani ha prontamente cancellato la Story, ma il danno sarebbe comunque fatto.