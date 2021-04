Manchester United - Roma, Trevisani: “Un’altra imbarcata dopo la semifinale del 2018”

"Si è ripetuta la stessa storia del 2018. Dopo l'imbarcata con il Liverpool in semifinale di Champions, la Roma prende tanti gol anche dal Manchester United in Europa League. Eppure è cambiato praticamente tutto, perfino la dirigenza della società. Anche i calciatori sono diversi. È rimasto solo Dzeko che ha segnato in entrambe le partite e Pellegrini che ad Anfield partì dalla panchina". Negli studi di Sky Sport, il giornalista Riccardo Trevisani commenta la tremenda batosta subita ieri sera dalla Roma ricordando l'esito simile della semifinale di Champions del 2018, quando i giallorossi uscirono da Anfield con 5 gol subiti.