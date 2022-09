Manchester United, Scholes severo su un ex Lazio: “Un disastro”

TUTTOmercatoWEB.com

Paul Scholes, leggendario centrocampista del Manchester United, si è raccontato nel corso di un’intervista ai microfoni di Gary Neville nell’episodio di The Overlap. Ricordando il suo passato ai Red Devils, l’ex giocatore ha rivelato di essersi trovato particolarmente male quando in campo veniva schierato al fianco di un ex Lazio. Il nome in causa è quello di Juan Sebastian Veron, trasferitosi in Premier League dopo due stagioni in biancoceleste. Scholes ha affermato, senza troppi giri di parole, che come coppia: “Io e Veron eravamo un disastro”, questo il suo punto di vista: “Ho giocato con Nicky Butt, Roy Keane e Michael Carrick. Mi è piaciuto molto giocare con tutti loro. Non era bello giocare con gente che attaccava, avevo bisogno di qualcuno che giocasse molto bene in posizione difensiva".

