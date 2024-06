Mandas: "La nazionale è un'opportunità. La Lazio mi ha detto..."

La Grecia non disputerà l'Europeo, ma sarà comunque impegnata in alcune amichevoli. Venerdì alle 20:45 affronterà la Germania, una delle nazionali che disputerà la competizione, e a pochi giorni dall'incontro, riporta Novasports, Mandas ha detto la sua sugli avversari e in particolare su Neuer: "È un portiere di cui tutti conosciamo il valore. Guardo i suoi allenamenti e mi piace molto. L'ho osservato e visto con la Lazio quest'anno, quando abbiamo giocato contro di loro in Champions League”. Poi, sulla mancata qualificazione al torneo ha aggiunto: "Purtroppo non siamo riusciti a partecipare all'Europeo, ci tenevamo molto. È importante ogni partita che la nazionale gioca".

Restando in tema nazionale, il biancoceleste ha ribadito le sue sensazioni dopo la convocazione: "Posso dire che è un'opportunità e un obiettivo personale. Sono molto felice di essere qui. Lo sognavo fin da quando ero piccolo. È abbastanza difficile, ci vogliono anni di lavoro. Ci vuole molto tempo, ci vuole molto lavoro. È bello per la squadra avere molte opzioni sia tra i portieri che in altre posizioni. Cosa mi ha detto la Lazio? Sono molto contenti che io sia in Nazionale. Ho detto loro che non ero mai stato convocato in Nazionale e ora sono molto contenti del mio risultato”.

