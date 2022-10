Manganiello, altro errore pre derby: dal caso Zaccagni a Milinkovic

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Una serata da incubo per la Lazio o meglio un secondo tempo che ha vanificato tutto ciò che di buono era stato fatto nel primo. Dal pareggio di Candreva al gol di Dia è successo praticamente di tutto. Oltre al danno però è arrivata anche la beffa visto che si è verificato quello che tutti temevano nell'ambiente biancoceleste: Milinkovic-Savic è stato ammonito e salterà il derby. Una decisione un po' controversa dell'arbitro Manganiello che ha estratto il giallo per un fallo non propriamente cattivo del serbo su Bronn. Dunque, come già accaduto lo scorso marzo gli aquilotti perderanno un giocatore determinante per la stracittadina. Quella volta fu Zaccagni che diffiditato prese il giallo nel match contro il Venezia. L'aspetto in comune è che anche in quella circostanza il direttore di gara era Manganiello di Pinerolo. Lo ha ricordato anche Sarri nel post gara intervistato a Lazio Style Radio: "Penso sia lo stesso arbitro dello scorso anno che ammonì Zaccagni e anche lì ci voleva fantasia per dar simulazione". Corsi e ricorsi storici insomma, che purtroppo non sorridono per niente alla Lazio.