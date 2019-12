Mangiante: "Pellegrini primo in Europa per gli assist". Ma il record è di Luis Alberto...

“Aumenta il record sul numero degli assist di Pellegrini prendendo in esame i top cinque campionati europei. Con quello di stasera sono 8”. A parlare così è Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport, commentando il match tra Verona e Roma. Il bordocampista ha parlato di Lorenzo Pellegrini che ha fornito l'assist per l'iniziare vantaggio della squadra di Fonseca firmato da Kluivert. Il centrocampista giallorosso è stato indicato come migliore uomo assist dei cinque top campionati d'Europa (Serie A, Liga, Premier League, Bundesliga e Ligue1). Se non fosse che questo record non appartiene a Pellegrini, ma bensì a Luis Alberto. Lo spagnolo è arrivato a quota nove in Serie A (primo posto assoluto) e a 10 contando anche l'Europa League. L'andaluso condivide la prima piazza della speciale classifica insieme a De Bruyne del Manchester City e precede di due lunghezze Pellegrini che di cioccolatini ne ha firmati sei in campionato e otto in totale. Il giallorosso, quindi, deve accontentarsi della medaglia di bronzo e deve continuare a inseguire Luis Alberto e De Bruyne. Per Mangiante, invece, si tratta di una piccola gaffe in versione derby.

