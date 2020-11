Maradona, operazione al cervello riuscita. Il portavoce: "Tutto è andato come previsto"

Tutto il mondo del calcio e dello sport in generale da ieri con il fiato sospeso per il più forte di tutti Diego Armando Maradona. Nel tardo pomeriggio è infatti uscita la notizia del suo ricovero e se all'inizio si parlava di anemia alla fine si è scoperto che il Pibe de Oro doveva essere operato al cervello per un coagulo di sangue che era venuto a formarsi a causa di una caduta di alcuni giorni fa. Nella notte l'operazione e il primo bollettino rassicurante unito alle parole di Sebastian Sanchi, il portavoce di Maradona: "Tutto è andato come previsto, Diego sta bene e sta riposando nella sua stanza". L'operazione, svolta nella clinica Olivos di Buenos Aires, è durata circa 80 minuti. Ora l'argentino rimarrà in osservazione in terapia intensiva per poi tornare a casa e iniziare la riabilitazione. L'argentino dovrebbe restare in ospedale per circa una settimana e in un mese, escludendo complicazioni, dovrebbe tornare a svolgere regolarmente tutte le sue manzioni.

Tamponi e protocolli: ecco perché Serie A e Uefa viaggiano su rette parallele

Zenit - Lazio, probabili formazioni: Fares c'è, coppia inedita in attacco

TORNA ALLA HOME