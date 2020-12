Maradona, parla l'ex medico: "Diego si è lasciato morire e a Cuba tentò il suicidio"

A distanza di circa un mese, la morte di Diego Armando Maradona resta un giallo e continua a far parlare di sé. Non sono ancora chiare le cause della morte del Pibe de Oro e le possibili ipotesi si moltiplicano ogni giorno. Intervenuto in una radio argentina, Alfredo Cahe, medico del fuoriclasse argentino dal 1977 e il 2007, ha rivelato: "Per me la sua morte è stata un suicidio: Diego era stanco di vivere e si è lasciato andare, non ce la faceva più. E ha chi doveva curarlo non si è preso cura di lui come avrebbero dovuto. L'ultima volta che l'ho visto era completamente sedato e non mi è stato permesso di parlargli. Una volta a Cuba tentò il suicidio. Lì gli autobus pubblici sono chiamati guagua. In un'occasione Maradona ne puntò uno con la sua auto cercando di uccidersi. A noi disse: 'Non l'ho visto, me lo sono trovato di fronte'. Ma è stato salvato per miracolo".