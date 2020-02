Marchegiani: "Lazio più lucida dell'Inter, vittoria meritata"

Un'altra vittoria al cardiopalma per questa Lazio. Ai microfoni di Sky ha parlato Marchegiani: "La Lazio ha gestito con grande lucidità la partita. In gare del genere decidono gli episodi. Per me i biancocelesti sono stati migliori nei 90 minuti, hanno gestito meglio le energie. Inzaghi l’aveva preparata così. Stasera era una partita Scudetto, l’Inter per me è stata deludente per quanto ci si aspettava. La Lazio gioca bene, ha tante soluzioni ma sa interpretarle al momento giusto. Spinge sulle fasce come poche, ha tanta ampiezza nel gioco. Giocano in verticale bene, con due attaccanti che si compensano bene nei movimenti. Mette tutti in difficoltà, magari non per 90’. Secondo me, l’Inter sulla carta dovrebbe avere qualcosa in più rispetto alla Lazio".