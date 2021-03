Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio, ha commentato la sconfitta dei biancocelesti sul campo della Juventus negli studi di Sky Sport: "La Lazio ha problemi difensivi evidenti e sabato non ha capito come interpretare la partita. La gara è finita molto presto più demeriti della Lazio che per meriti della Juve. Immobile e compagni sono usciti dal campo troppo presto".