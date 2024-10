Margiotta ricorda Baroni alla Juve: "Lì era tutto perfetto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Lunga intervista ai microfoni di gianlucadimarzio.com l'attaccante classe '93 Francesco Margiotta, il primo italiano finito a giocare in Tagikistan. In passato ha fatto parte della Primavera della Juventus, dove in quegli anni l'allenatore era Marco Baroni, attualmente alla Lazio. Queste le parole del centravanti su quel periodo insieme al tecnico: "Sono cresciuto nel settore giovanile della Juventus, in Primavera il mio allenatore era Marco Baroni. Lì era tutto perfetto, venivi seguito molto in ogni aspetto. Quando andai via fu un duro colpo, passare in Lega Pro fu come passare dalle stelle alle stalle. Te la giochi con gente grande, che deve mantenere una famiglia. Non ti regalano nulla. Adesso fanno giocare i giovani, ma solo per le regole che lo impongono non perché lo meritano davvero".