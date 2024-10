Marsiglia, brutto infortunio per Carboni: ecco quanto starà fuori

TUTTOmercatoWEB.com

Arrivano notizie terribili dal ritiro dell'Argentina, che in questi giorni sarà impegnata nei match di qualificazione per i prossimi Mondiali. Il problema riguarda Valentin Carboni, trequartista del Marsiglia in prestito dall'Inter. Come riportano i media locali, infatti, gli esami al ginocchio a cui si sarebbe sottoposto hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Una tegola non da poco per Roberto De Zerbi, tecnico della formazione francese, che ora dovrà fare a meno del calciatore per almeno 6 mesi.

In estate il presidente nerazzurro Marotta aveva ceduto il classe 2005 al Marsiglia in prestito oneroso, a un milione di euro, con diritto di riscatto, fissato a 36 milioni più bonus, e controriscatto in favore dell'Inter a 40 milioni. L'infortunio, ovviamente, rende piuttosto complicato l'acquisto a titolo definitivo da parte del club di Longoria.