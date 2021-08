Marsiglia, il pres. Longoria: "Con la Lazio un mini derby, abbiamo 3 ex Roma"

Non è stato un sorteggio felicissimo quello della Lazio in Europa League. I biancocelesti hanno pescato Lokomotiv Mosca, Marsiglia e Galatasaray per un girone che si preannuncia ostico ed equilibrato. Direttamente da Istanbul, dove si è tenuta l'estrazione delle squadre, ha parlato il presidente dei francesi Pablo Longoria ai microfoni di Sky: "Può essere la partita degli ex perché abbiamo 3 ex Roma (Gerson, Under e Pau Lopez, ndr) per loro sarà un'occasione speciale di ritrovare l'Olimpico e giocare un piccolo derby. Milik? Dipende dal calendario, il nostro obiettivo è che sia prima possibile in campo, penso intorno a ottobre, ma il suo recupero è a buon punto". Longoria poi si è espresso anche su quanto accaduto in nell'ultima giornata di Ligue1 contro il Nizza: "Mi aspetto giustizia, la nostra posizione è che è inaccettabile quello che è successo, dobbiamo dare l'esempio e non si può permettere un'invasione di campo che mette a rischio la sicurezza dei giocatori".