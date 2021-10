Marsiglia - Lazio, dove vedere la partita in tv e in streaming

Nuovo esame di maturità per la Lazio questa settimana. Dopo la buona prova a Bergamo, si vola a Marsiglia per cercare di conquistare punti utili al passaggio del turno in Europa League. I biancocelesti scenderanno in campo al Velodrome giovedì 4 novembre alle 21:00. La trasferta è stata vietata al pubblico laziale, quindi si potrà seguire la partita solo in tv e in streaming: Sky, DAZN e NOW TV sono le emittenti che trasmetteranno la gara.