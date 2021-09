Marsiglia, Sampaoli: “Con il Galatasaray bisogna vincere, poi la Lazio…”

Alla vigilia della seconda giornata della fase a gironi di Europa League contro il Galatasaray, Jorge Sampaoli, tecnico del Marsiglia, è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le parole del tecnico: "La partita di domani è fondamentale per noi. Dobbiamo farci trovare pronti; c'è stato poco tempo per prepararsi ma ho grande esperienza in questo tipo di sfide. Contro il Lens non siamo riusciti a proporre il nostro gioco ma abbiamo avuto tre occasioni che avrebbero potuto cambiare il corso della partita. Non possiamo permetterci di soffrire ancora così, dobbiamo trovare le soluzioni giuste. Galatasaray? Gioca in modo diverso, con grande intensità nel pressing. Dovremo essere bravi nelle transizioni. Dopo ci aspettano due partite contro la Lazio, quindi è importante vincere".