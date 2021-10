Marusic, dall'Inter al compleanno: la Lazio gli dedica un messaggio social - FOTO

AUGURI MARUSIC - Non poteva immaginare compleanno migliore Marusic il giorno dopo Lazio-Inter. Una bella vittoria davanti a Inzaghi e a un Olimpico meraviglioso è quello che ci voleva: per la Lazio, per Sarri e anche per Adam. Prestazione attenta, senza sbavature, tanto che poi Sarri lo sposta a sinistra dove Hysaj faticava. E fa bene anche lì. Oggi, 17 ottobre, il terzino biancoceleste si gode la vittoria e gli auguri del club: "Buon compleanno a Marusic che oggi compie 29 anni", è la didascalia del post dedicato dalla Lazio al montenegrino.