Mason Greenwood, il calciatore dello United di nuovo in carcere: il motivo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non c'è pace per il calciatore del Manchester United Mason Greenwood che davvero non riesce a stare fuori dai guai. L'attaccante è stato infatti arrestato circa un anno fa con accuse gravissime: stupro, aggressione e minacce di morte. Per questo il club inglese lo ha messo fuori rosa e l'inglese è riuscito a uscire di prigione solo grazie alla cauzione. Come fa sapere il The Sun... QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.