Mazza: "È un momento particolare: ai tifosi della Lazio è stato tolto il 'gioco'"

Mauro Mazza ai microfoni di Radiosei si è espresso sul momento che sta vivendo la Lazio quest'estate, dal ritorno di Sarri in panchina (in attesa della sua presentazione) al mercato in entrata bloccato, che non permette nuovi innesti. In particolare ha parlato del sentimento dei tifosi e di cosa sono stati privati a causa della gestione della società. Di seguito le sue dichiarazioni a riguardo.

“È un momento molto particolare, sconosciuto, inedito. Il calcio non è solo business, ma anche sentimento e ai tifosi è stato tolto il ‘gioco’ del mercato estivo. Io resto dell’idea che un piccolo intervento finanziario personale avrebbe evitato sul nascere questa situazione molto antipatica, incresciosa. Il rientro di Sarri rappresenta una buona notizia; in più, la conferma che Sarri ha dato una volta conosciuta questa situazione è confortante, significa che pensa di poter fare un buon lavoro a prescindere. Gli abbonati non fanno notizia, sono una conferma dell’affetto che resiste a tutto e tutti.

"Conferenza Sarri? Credo confermerà i motivi che lo hanno spinto a tornare e poi a restare nonostante questa situazione; mi aspetto una spiegazione convincente anche per i tifosi. Forse dirà anche che la qualità del gruppo è buona. Penso stia lavorando con convinzione e questo potrebbe aiutare i tifosi a credere che potrebbe non essere una brutta stagione”.

