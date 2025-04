Messi, ritorno al Barça e prossimo Mondiale: "Vi dico come stanno le cose"

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Lionel Messi a cuore aperto. Nell'intervista rilasciata al canale Youtube di 'Simplemente Fútbol', l'attuale attaccante dell'Inter Miami ha ammesso che il suo sogno, dopo aver vinto la Coppa del Mondo in Qatar nel 2022, era di tornare al Barcellona, ma qualcosa è andato storto: "Dopo la Coppa del Mondo, non mi vedevo giocare per nessun'altra squadra europea se non per il Barcellona. Il mio obiettivo era tornare. Tornare a casa mia, dove tutto è iniziato. Ma purtroppo non è stato possibile".

Così la Pulga ha deciso di fare le valigie, lasciare il PSG e imbarcarsi per un volo di sola andata per gli Stati Uniti. Direzione Miami e David Beckham, proprietario del club rosanero: "La decisione di venire qui è stata puramente una decisione di famiglia. Siamo venuti negli Stati Uniti, a Miami, per vivere questa nuova esperienza", ha confessato.

Quanto al suo futuro ha dichiarato: "Non ho dubbi che continuerò a competere. Questa natura non mi abbandonerà mai, perché fa parte di me. È così che sono cresciuto. Amo vincere e competere". L'argentino, che ha un contratto fino alla fine del 2025, ha concluso riconoscendo che il suo prossimo passo sarà strettamente legato ai Mondiali 2026 in Stati Uniti, Messico e Canada: "Quest'anno sarà importante per la mia decisione riguardo ai Mondiali. Mentirei se dicessi che non ci sto pensando".