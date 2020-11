Messi segna e dedica l’esultanza a Maradona, Adekanye lo esalta sui social - FT

Non poteva che fare gol e dedicarlo a Diego Armando Maradona. Leo Messi è andato a segno nel match contro l'Osasuna e l'esultanza è tutta per il Pibe de Oro: mani rivolte verso il cielo è maglietta celebrativa del Newell's Old Boys squadra di Rosario in cui sia Maradona che Messi hanno giocato agli inizi della loro carriera. Anche l'ex biancoceleste Bobby Adekanye, oggi al Cadice in prestito, ha esaltato il gesto del calciatore blaugrana sui social: "Sei un grande Messi".

Lazio, Immobile infallibile dal dischetto: eguagliato il record di Signori

Mimun: "Lazio molle, lenta e svagata. Sconfitta ingiustificabile"

TORNA ALLA HOMEPAGE