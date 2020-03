Messico, i migliori giocatori nella storia del Toluca: c'è un ex Lazio...

Una delle squadre più vincenti del Messico è il Deportivo Toluca, o più semplicemente Toluca. Il club sudamericano ha all'attivo 10 campionati, 2 Coppe e 4 Supercoppe del Messico. Si tratta della terza squadra messicana per titoli di Primera División vinti, e della più titolata dal 1996 (anno della ristrutturazione dei campionati). In questi giorni ha voluto ricordare alcuni tra i più importanti calciatori che, nel corso degli ultimi anni, hanno vestito la casacca biancorossa. E tra questi c'è anche un ex Lazio: Diego Novaretti, che mosse i suoi primi passi al Toluca prima di passare alla Lazio nel 2013. Forse non tutti i tifosi biancocelesti lo ricarderanno con grandissimo entusiasmo, ma in Messico Novaretti è sicuramente riuscito a lasciare il segno.