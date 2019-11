Meteo Roma / Vento fortissimo e nubifragio in arrivo: allerta in città

Allerta in città per il forte vento che sta imperversando su Roma da questa mattina. Il Meteo Roma notifica infatti come esso spirerà con grande intensità ancora per tutta la giornata di oggi con allerta protratta anche per l'intera giornata di domani. Insomma il maltempo, che dovrebbe concedere una pausa nella prossima settimana, non vuol saperne di "mollare" la cittadinanza senza un ultimo colpo di coda. Sì perché dalla serata di oggi sono anche previste intense precipitazione che sfoceranno in un vero e proprio nubifragio nelle prime ore della notte. Questa la note della Protezione Civile: «Il Centro funzionale regionale ha adottato oggi un bollettino di criticità con indicazione che da sabato e per le successive 18-24 ore si prevede nelle zone di allerta del Lazio: criticità idrogeologica codice arancione su Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri; criticità idrogeologica codice giallo su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti e Roma; criticità idraulica codice giallo su tutte le zone di allerta».