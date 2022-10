Midtjylland, Dreyer si accontenta: "Lazio tra le più forti d'Italia. Felici di averle segnato sei gol"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Insieme a Capellas, è intervenuto in conferenza stampa anche Anders Dreyer. Ecco il suo commento subito dopo il fischio finale del match: “Abbiamo giocato contro una delle più forti in Italia. Contenti di esser riusciti a tenere aperta la partita fino alla fine, ovviamente dobbiamo migliorare. Abbiamo segnato 6 gol a una squadra che non concede molti gol qui in Italia”.

