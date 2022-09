Midtjylland-Lazio, Isaksen impressiona: lo seguono due italiane

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio sprofonda, il Midtjylland vola in paradiso. La seconda giornata di Europa League vede i biancocelesti cadere ad Herning sotto i colpi della squadra danese guidata da Capellas che vince con il pesante risultato di 5-1. Grande prova per tutti gli uomini rossoneri, disastrosa invece quella dei ragazzi di Sarri. A brillare in modo particolare tra le fila dei padroni di casa è stato Gustav Isaksen. L'esterno danese, premiato come migliore in campo, si è reso assoluto protagonista con un gol e due rigori conquistati. Il talento danese è finito nel mirino di ben due squadre italiane che sono sulle sue tracce da diverse settimane. Si tratta del Milan e della Fiorentina, come riportatato da gianlucadimarzio.com. La Lazio ieri sera non è proprio scesa in campo, ma una cosa comunque è certa. Il classe 2001 del Midtylland promette molto bene.