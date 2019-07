Mihajlovic, il messaggio dello Schalke: "Ti siamo vicini nella tua lotta"

Sinisa Mihajlovic continua la sua battaglia contro la leucemia. nel frattempo il suo Bologna prepara la nuova stagione agli ordini dei suoi collaboratori e ieri ha sfidato lo Schalke 04 in amichevole. Al termine del match, il club tedesco ha voluto esprimere vicinanza al tecnico e lo ha incoraggiato nella sua battaglia con un post sui social della società che recita: "Tutti allo Schalke 04 vogliamo augurare il meglio all'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic nella sua battaglia contro la leucemia".

Everyone at #S04 would like to wish @BolognaFC1909en coach Siniša Mihajlović all the very best in his fight against leukaemia. 🙏 pic.twitter.com/wTtofmbI9Z