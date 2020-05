Mihajlovic sfida Marcolin: i due ex Lazio avversari sul campo di padel - FT

Sotto il sole della Capitale, Dario Marcolin e Sinisa Mihajlovic si sono sfidati. Non sul campo di calcio, come gli sarebbe più congeniale, bensì su quello di padel. I due amici e compagni di squadra quando entrambi vestivano la maglia della Lazio, si sono affrontati in un centro sportivo di Roma. In attesa della ripresa del campionato, fissata qualche giorno fa al 20 giugno, per i due sportivi è stato praticamente impossibile rimanere fermi. La foto che li ritrae insieme è già diventata virale sul web.

