Milan, Biglia sul prossimo allenatore: "Posso dire solo una cosa"

"Il Napoli ha vinto, è stata la squadra migliore, sicuramente la più regolare e quindi vanno fatti i complimenti a loro". A parlare così è Lucas Biglia, ex centrocampista argentino presente ieri tra gli ospiti della partita di beneficenza organizzata da Luca Caldirola in collaborazione con Sportitalia.

Biglia, quasi 60 presenze con la maglia del Milan tra il 2017 e il 2020, si sofferma anche sui temi di casa rossonera: "Reijnders è sostituibile in caso di cessione? Lui è un giocatore molto importante, ha fatto benissimo, nonostante le difficoltà del Milan in stagione lui ha mantenuto sempre un livello di rendimento molto alto. Quindi gli interessi delle squadre su di lui sono meritati, speriamo il MiLaan possa fare il suo per trattenerlo, altrimenti lui seguirà il suo percorso perché è giovane, forte e ha sicuramente ancora molto da dare".

C'è un allenatore che vedresti bene al Milan? "Dipende cosa vuole fare il Milan il prossimo anno e per il suo progetto, gli allenatori forti ci sono".

Tu che hai vissuto lo spogliatoio Milanello, cosa è mancato quest'anno? "Non mi permetto di dirlo. Mi dispiace perché la rosa era forte, con tanti giocatori che negli ultimi anni hanno fatto benissimo. Certo, qualcosa è mancato, magari la regolarità. ma non mi permetto di dire qualcosa che non so".