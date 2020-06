Milan, Calhanoglu: "Sono arrabbiato con l'arbitro. È mancato solo il gol"

Dopo lo 0-0 contro la Juventus e l'eliminazione del Milan dalla Coppa Italia, Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Sono un po' arrabbiato, perché visto che l'arbitro è andato alla Var sul rigore concesso a Cristiano Ronaldo, allora sarebbe dovuto andare anche sull'espulsione di Rebic. Abbiamo giocato bene anche in dieci, è mancato solo il gol. Stasera mancavano tre giocatori e penso che con loro saremmo stati più forti. Ovviamente giocare contro la Juventus è sempre difficile, poi era la prima partita dopo lo stop. Ora questa partita è finita, dobbiamo guardare avanti. Giocare senza i tifosi è difficile, però dobbiamo seguire le regole e siamo contenti per il fatto di essere tornati in campo".