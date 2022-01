Milan, disastro Serra: si dispera e Ibrahimovic lo consola

Serata particolare quella di ieri nella gara tra Milan e Spezia. L’arbitro Serra è stato protagonista del match per l’episodio relativo al gol di Messias. Il direttore di gara ha fischiato prima che la palla entrasse in rete per un fallo ai danni di Rebic, non concedendo la regola del vantaggio. Episodio che ha condizionato la gara e turbato lo stesso arbitro che ha ammesso l’errore, rientrando negli spogliatoi piuttosto provato. Dopo che le luci di San Siro si sono spente, come riporta il Corriere della Sera, Serra sarebbe stato raggiunto da Ibrahimovic e altri compagni, nello spogliatoio, che lo avrebbero consolato.

