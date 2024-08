Milan, Fonseca: "Primo tempo positivo. Nel secondo abbiamo fatto tutto il contrario"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Nel post partita di Lazio - Milan, terminata 2-2 sul campo dell’Olimpico, l’allenatore rossonero Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa della prestazione della sua squadra e in generale del match giocato contro il gruppo di Baroni. Queste le sue parole:

“Abbiamo fatto un primo tempo molto positivo, controllato la partita con la palla, abbiamo avuto occasioni per fare più gol nel primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo fatto il contrario. La Lazio ha iniziato a pressare più alto, noi abbiamo lasciato giocare. Quello che abbiamo fatto nel primo tempo non lo abbiamo fatto nel secondo. Loro iniziavano ad attaccare, a sentire che la squadra non era tranquilla e dopo abbiamo passato troppo tempo a difendere. Cose positive nel primo tempo, meno nel secondo.

Penso che di Theo io abbia già parlato. Non dico bugie, sono sempre serio e onesto in quello che dico. Non c’è nessun problema con Theo. Loro hanno cominciato la partita, ho parlato con loro in settimana, loro hanno capito e sono entrati bene. Se c’era un problema loro non entravano come hanno fatto oggi.

Noi giochiamo un gioco di attrazione. Penso che abbiamo gestito bene nel primo tempo con questo momento di attrazione, manca il gol, questo è il prossimo step. Manca la continuità nella fase due e nella fase tre.

Mi sento sostenuto dalla società. Questo è un momento di cambiamento, abbiamo bisogno di tempo per giocare il gioco che voglio. Ci siamo allenati bene, penso che oggi abbiamo iniziato a vedere cose positive nella squadra. Non è che noi non abbiamo capacità, magari è una questione mentale, quello che loro devono capire non si può fare una partita difendere. C’è stato un cambiamento grande, abbiamo bisogno di tempo anche per far adattare i giocatori.

Anche oggi abbiamo preso gol nello stesso modo, era un momento di disorganizzazione. Dobbiamo lavorare individualmente per non prendere gol così".