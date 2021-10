Milan, Giroud spiazza tutti: “Il cibo in Italia? Cucina più indietro di quella francese”

Prima il Covid-19, poi l'infortunio alla schiena, adesso Olivier Giroud è pronto a tornare in campo e a dare il suo contributo al Milan. L'attaccante francese, arrivato in estate nel club rossonero, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della Lega Serie A in cui racconta il suo impatto a Milano. L'ex Chelsea ha parlato anche del suo ambientamento esprimendo la sua particolare opinione sulla cucina italiana: "Entrambe le mie nonne erano italiane e sono fiero delle mie radici, ho imparato la lingua a scuola. Amo questo Paese e ovviamente la sua cucina, è un po' indietro rispetto a quella francese ma è comunque buona. Non vedo l'ora di imparare meglio la lingua e scoprire meglio Milano per girarla con la mia famiglia".