Milan, Ibrahimovic ancora nei guai: ha violato il codice FIFA

Ancora una grana per Ibrahimovic. L'attaccante del Milan è finito sotto la lente d'ingrandimento in questi giorni per l'espulsione rimediata a Parma e per il presunto infrangimento delle regole anti-Covid a Milano. Oggi il giocatore è tornato a far parlare di sé (in maniera negativa): dalla Svezia si dice che Zlatan abbia violato il codice etico FIFA e UEFA. Secondo il quotidiano Aftonbladet, il rossonero è ancora socio di Bethard.com, società di scommesse sportive con sede a Malta. La conferma è arrivata al giornale direttamente dall'AD dell'azienda, sottolinando che Unknown AB (società dello svedese) detiene il 10% delle azioni di Gameday Group PLC, unico azionista di Bethard. Per le regole dei due organi del calcio europeo e mondiale ciò non è ammesso.

I RISCHI - Al vaglio ci sarebbero le partite giocate da Ibrahimovic giocate con la maglia della Svezia durante le qualificazioni ai prossimi Mondiali e con quella del Milan in Europa League. Se dovesse essere confermato l'illecito, l'attaccante rischierebbe tanto: la punizione potrebbe andare da una multa di €100.000 fino alla sospensione da tutte le attività legate al calcio per un massimo di tre anni.