Milan, il giudice sportivo squalifica Maignan dopo la Lazio. E Joao Felix...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Oltre il danno, anche la beffa. Il Milan non solo ha perso contro la Lazio al 98' per il calcio di rigore realizzato da Pedro, causato da un fallo di Mike Maignan ai danni di Isaksen, ma perderà anche il portiere francese in vista della prossima partita di campionato contro il Lecce. Come reso noto dal giudice sportivo, infatti, il francese sarà squalificato nel match contro i salentini "per avere, al termine della gara (contro la Lazio, ndr), nel tunnel che adduce negli spogliatoi, rivolto al Direttore di gara un'espressione irriguardosa".

PAVLOVIC - Una sola giornata di squalifica invece per Pavlovic, espulso a gara in corso "per avere commesso un intervento falloso su un avversario (Isaksen, ndr) in possesso di una chiara occasione da rete". Anche il centrale serbo salterà la partita contro il Lecce.

JOAO FELIX - Nessuna sanzione invece per Joao Felix, dopo che il trequartista portoghese, in seguito alla realizzazione di Pedro, ha spintonato un tesserato della società biancoceleste che stava esultando per il gol vittoria.