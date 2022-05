Milan, Kessié dice addio: "Chiuso nel modo migliore, grazie di tutto"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Frank Kessié saluta il Milan. Dopo 5 stagioni in rossonero, l'ultima conclusasi con la vittoria dello scudetto, il centrocampista ivoriano dice addio. Non rinnovando in contratto, si libera a zero: lo aspetta il Barcellona. Prima di iniziare la sua avventura in blaugrana, il Presidente (così soprannominato dai tifosi) ha voluto scrivere un messaggio, pubblicato poi sul suo account Instagram: "Dopo 5 anni non potevo sperare di chiudere questa grande esperienza in modo migliore! Un'emozione unica: siamo campioni d'Italia! Fiero di aver vestito questa gloriosa maglia e di aver condiviso questo percorso con dei compagni fantastici! Grazie di tutto! Grazie a tutti! Il vostro 'Presidente'".