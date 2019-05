Milan, Luis Campos si allontana: continua la ricerca al ds

Sembrava essere quasi certo di diventare il nuovo ds del Milan, ma l'ipotesi di Luis Campos come sostituto di Leonardo ha perso quota nelle ultime ore. La sua impossibilità di agire da Milano non lo renderebbe gradito a Gazidis, che ha bisogno di un elemento che possa conoscere al meglio le dinamiche del mondo rossonero, farlo lontano dalla città meneghina pare impossibile. Dunque rimane aperta la caccia al nuovo ds, che va di pari passo a quella per sostituire Rino Gattuso sulla panchina: la volontà del Milan, da quel punto di vista, è quella di ingaggiare un allenatore che sappia lavorare con i giovani. A Milanello vogliono puntare sulla “linea verde”.

