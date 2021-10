Milan, Maignan ko e i rossoneri corrono ai ripari: fatta per Mirante

È fatta per l'arrivo di Antonio Mirante al Milan. Dopo l'infortunio per Maignan, che domani verrà sottoposto a un intervento chirurgico al polso sinistro, il club rossonero corre ai ripari. Come riporta Sky Sport, la società ha chiuso il colpo Mirante che arriverà a parametro zero dopo la sua ultima esperienza alla Roma. L'ex Parma e Bologna svolgerà domani le visite mediche e poi metterà la firma sul nuovo contratto. In attesa del recupero del portiere francese, sarà il classe 1983 il primo portiere rossonero. I tempi di recupero di Maignan non sono ancora chiari ma l'ex Lille rischia un lungo stop.