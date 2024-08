Milan, Pavlovic si presenta: "Due ex Lazio mi hanno ispirato..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Strahinja Pavlovic ha iniziato la sua avventura come nuovo giocatore del Milan presentandosi in un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club rossonero. Tra i tanti temi toccati il serbo ha svelato i suoi due più grandi idoli: si tratta di Stam e Nesta, ex difensori della Lazio. Queste le sue dichiarazioni: "Chi mi ha ispirato? Ci sono stati dei grandissimi difensori come Maldini, Stam e Nesta. Erano fantastici ma purtroppo ero troppo giovane per seguirli. Però per me questi tre erano incredibili. Stam è una leggenda e sono felice di poter indossare il numero 31. Era il mio numero anche al Salisburgo, amo questo numero".