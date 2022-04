Milan, Pioli allarma: "Con la Lazio sarà complicato, ma noi..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il Milan fa tutto in maniera tranquilla con Leao e Messias. A San Siro il Genoa viene affondato dalla squadra rossonera per 2-0 nell'anticipo del venerdì della 33° giornata di Serie A. Al termine del match, il tecnico Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di DAZN riservando qualche parola anche sulla gara contro la Lazio, prossima avversaria in campionato. Questa la sua dichiarazione: "Con queste avversarie saranno partite difficilissime, come queste che abbiamo avuto. Al calendario più facile o più difficile non ci credo, dipende da noi. Certo, giocare contro la Lazio sarà molto complicato ma giocheremo al meglio per cercare di vincere".