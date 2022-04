Milan, Pioli guarda avanti: "La Lazio è forte, ma noi sappiamo cosa fare"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Stefano Pioli è molto amareggiato dopo la sconfitta del Milan per 3-0 contro l'Inter che vale l'eliminazione dalla Coppa Italia, ma guarda avanti al campionato. Domenica i rossoneri saranno di scena all'Olimpico contro la Lazio, come ricordato dallo stesso tecnico in conferenza stampa: "Se nell'ultimo periodo siamo stati impenetrabili sul piano difensivo, stasera non lo siamo stati. Per merito dell'Inter e per demerito nostro. Sappiamo però adesso cosa fare, a partire dalla Lazio. La sconfitta inficia la sicurezza della squadra? No, non deve essere così. Dobbiamo pensare a tutte le sfide passate, dopo aver affrontato delusioni forti. Crediamo in quello che facciamo, siamo forti, nonostante le inevitabili difficoltà. Domenica affrontiamo la Lazio, una squadra molto forte e in un momento positivo, noi metteremo in campo le nostre qualità per vincere. In campionato vogliamo giocarcela fino alla fine, proveremo a vincerle tutte perché pur giovani siamo una squadra consapevole della propria forza".