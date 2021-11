Milan, Pioli ha rinnovato fino al 2023: atteso l'annuncio ufficiale

Stefano Pioli sarà ancora l'allenatore del Milan. Come riporta Tuttomercatoweb.com, il tecnico parmigiano ha firmato in queste ore il rinnovo di contratto fino al 2023 con i rossoneri nella sede ufficiale del club. L'ex allenatore di Lazio e Fiorentina percepirà un ingaggio intorno ai 3 milioni. Arrivato come traghettatore e adesso diventato leader indiscusso di un Milan che è tornato tra le grandi. Manca solo l'annuncio ufficiale della società.