Milan, Pioli: "Ibra e Kessié? Spero di averli a disposizione contro la Lazio"

Alla vigilia del match casalingo contro il Cagliari, Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa. Dopo la convincente vittoria sul campo della Sampdoria, il Milan farà il suo esordio a San Siro, nella Serie A 2021/22 contro la squadra sarda. Il tecnico nato a Parma dovrà fare a meno di due pilastri della sua rosa, Ibrahimovic e Kessié, ancora alle presi con problemi fisici. L'allenatore rossonero ha svelato i tempi di recupero dei due calciatori che potrebbero tornare a disposizione subito dopo la sosta delle Nazionali in occasione del match contro la Lazio: "Stanno facendo un buon lavoro, stanno migliorando e mi auguro che dalla prossima settimana possano rientrare in gruppo per essere pronti dopo la sosta, quando spero di avere il gruppo al completo. Il nuovo acquisto Pellegri? Si è presentato in buone condizioni ma non ancora ottimali. Stiamo facendo tutte le valutazioni necessarie per permettergli di lavorare con continuità. Domani non sarà convocato, la sosta gli servirà e mi auguro che fra due settimane possa essere completamente dentro il lavoro del gruppo".